Son dakika... Maltepe'de 6 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA), AA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 06:33
İstanbul Maltepe'de 6 katlı binanın alttaki 2 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 6 katlı bir binanın alttaki iki katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.ÜST KATTA KALANLAR KURTARILDI
Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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