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Son dakika... Maltepe'de 6 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Maltepe#Bina#Olay Yeri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 06:33

İstanbul Maltepe'de 6 katlı binanın alttaki 2 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 6 katlı bir binanın alttaki iki katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Son dakika... Maltepede 6 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika... Maltepede 6 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Son dakika... Maltepede 6 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

ÜST KATTA KALANLAR KURTARILDI

Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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#Maltepe#Bina#Olay Yeri

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