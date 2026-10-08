Son dakika... Maltepe'de 6 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 6 katlı bir binanın alttaki iki katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.



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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.