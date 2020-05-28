MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaltepe'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
GeriGündem Maltepe'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ertan KILIÇ /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Maltepe'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maltepe'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Abone Olgoogle-news

MALTEPE'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D100 karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde ilerleyen 34 AEL 761 plakalı otomobilin sürücüsü, havanın yağışlı, yerlerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek aynı istikametteki 34 YH 949 plakalı domates yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle domates yüklü kamyonet devrilerek sürüklendi. Kazanın ardından, 34 UK 4068 plakalı otomobil, kazayı fark etmeyerek, yaralılara yardım etmek amacıyla duran 34 CPL 721 plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı kazada, 4'ü 34 AEL 761 plakalı otomobilde, 2'si ise domates yüklü kamyonette bulunan ve henüz isimleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

D100, TRAFİĞE KAPATILDI

4 aracın karıştığı kaza nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler trafiği yan yoldan kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle