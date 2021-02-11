Maltepe-Taksim arası kaçak hat

İETT’ye bağlı İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüs, önceki akşam seferini tamamlayan şoför Ayhan Taşkıner tarafından Maltepe’de yol kenarına park edildi. Şoför Taşkıner, dün 05.00 sıralarında, başlayacağı sefer öncesi otobüsü park ettiği yere gitti. Ancak araç yerinde yoktu.

Taşkıner, otobüsün sahibine durumu bildirdi. Otobüs sahibi, GPS sistemine bakarak otobüsün Taksim’de park halinde olduğunu belirledi, polisi aradı. Polis, otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi’nde kapıları açık halde terk edilmiş buldu.

‘İHTİYACIM VARDI ALDIM ’

Polisin incelemelerinin ardından otobüs, sahibine teslim edildi. Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, “Otobüsü kaçırıp, Taksim’e getirmiş. Kullanmayı da biliyor. Profesör gibi” dedi. Otobüsü çalan 33 yaşındaki A.V.C., kamera görüntülerinden tespit edilerek Kartal’daki evinde gözaltına alındı. 35 ayrı suç kaydı çıkan A.V.C. polisteki ifadesinde, “Araca ihtiyacım vardı, onun için aldım. Geri vermeye fırsatım olmadı” dedi.

ANAHTAR ÜZERİNDEYDİ İDDİASI

Önceki akşam çalışan şoförün, anahtarı otobüsün üzerinde bıraktığı iddia edildi. Otobüse giren hırsız, anahtarı üzerinde bulunca otobüsü çalıştırarak çaldı.

OTOBÜSÜN KAMERASI YAKALATTI

Hırsızın otobüsü çalma anları otobüsün kameralarında an an görüntülendi. Polis, kamera görüntüleri ve parmak izinden otobüsü çalan A.V.C.’yi tespit etti.