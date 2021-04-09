Maltepe Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Maltepe'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Maltepe ilçesinin bazı mahalleleri aynı posta kodunu kullanırken bazıları ise farklı posta kodları kullanmaktadır. Burada oturan kişilerin sıkıntı yaşamamaları için oturdukları mahallenin posta kodunu bilmeleri oldukça önemlidir.

Maltepe Posta Kodu Kaçtır?

Maltepe İstanbul şehrinin Anadolu yakası kısmında yer alan ilçelerden bir tanesidir. Oldukça güzel olan bu ilçenin denize kıyısı olması insanların burada vakit geçirmesine olanak tanır. Oldukça büyük olan bu ilçenin pek çok mahallesi vardır.

Maltepe İstanbul'un oldukça büyük olan 9. ilçesi konumundadır. Çok fazla mahallesi olması nedeni ile de mahallelerin posta kodunda değişiklik olabilmektedir.

34854 Posta Kodu

Bu posta kodunu kullanan 3 tane mahalle vardır. Bu mahalleler şunlardır;

Fındıklı

Başıbüyük

Aydınevler

34858 Posta Kodu

Bu posta kodu Büyükbakkalköy mahallesi için kullanılmaktadır.

34846 Posta Kodu

Bu posta kodu Cevizli mahallesi tarafından kullanılır.

34843 Posta Kodu

Bu posta kodunu kullanan mahalleler şu şekilde sıralanabilir.

Altayçeşme

Feyzullah

34848 Posta Kodu

Bu posta kodunu kullanan mahalleler;

Gülensu

Gülsuyu

Esenkent

34841 Posta Kodu

Bu posta kodunu şu mahalleler kullanmaktadır;

Çınar

İdealtepe

34840 Posta Kodu

Bu posta kodunu kullanan mahalleler;

Merkez

Küçükyalı

Altıntepe

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