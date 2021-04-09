Maltepe Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Maltepe'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Bilindiği gibi İstanbul oldukça büyük şehirlerimizden biridir. Bu sebeple ilçelerinin posta kodları da farklılık göstermektedir. Hatta bazı durumlarda aynı ilçenin mahallelerinde bile farklılık olabilir. Bu sebeple İstanbul'da oturan kişilerin posta kodlarını iyi bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. İçeriğimizde Maltepe posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Maltepe'nin ve mahallelerinin posta kodları gibi bilgileri derledik.
Maltepe ilçesinin bazı mahalleleri aynı posta kodunu kullanırken bazıları ise farklı posta kodları kullanmaktadır. Burada oturan kişilerin sıkıntı yaşamamaları için oturdukları mahallenin posta kodunu bilmeleri oldukça önemlidir.
Maltepe Posta Kodu Kaçtır?
Maltepe İstanbul şehrinin Anadolu yakası kısmında yer alan ilçelerden bir tanesidir. Oldukça güzel olan bu ilçenin denize kıyısı olması insanların burada vakit geçirmesine olanak tanır. Oldukça büyük olan bu ilçenin pek çok mahallesi vardır.
Maltepe İstanbul'un oldukça büyük olan 9. ilçesi konumundadır. Çok fazla mahallesi olması nedeni ile de mahallelerin posta kodunda değişiklik olabilmektedir.
34854 Posta Kodu
Bu posta kodunu kullanan 3 tane mahalle vardır. Bu mahalleler şunlardır;
Fındıklı
Başıbüyük
Aydınevler
34858 Posta Kodu
Bu posta kodu Büyükbakkalköy mahallesi için kullanılmaktadır.
34846 Posta Kodu
Bu posta kodu Cevizli mahallesi tarafından kullanılır.
34843 Posta Kodu
Bu posta kodunu kullanan mahalleler şu şekilde sıralanabilir.
Altayçeşme
Feyzullah
34848 Posta Kodu
Bu posta kodunu kullanan mahalleler;
Gülensu
Gülsuyu
Esenkent
34841 Posta Kodu
Bu posta kodunu şu mahalleler kullanmaktadır;
Çınar
İdealtepe
34840 Posta Kodu
Bu posta kodunu kullanan mahalleler;
Merkez
Küçükyalı
Altıntepe
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