Maltepe D-100'de servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametine giden 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü, yağışın da etkisiyle şoförü Ömer Murat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan 1'i ağır 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapanan iki şerit nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste sıkışan ağır yaralı Ali Rıza Kambur'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Kambur, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 11 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yola devrilen minibüsü kaldırmak için bölgeye vinç çağrıldı.

