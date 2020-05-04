Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
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Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
SOKAĞA çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu Kartal Köprüsü'ne kadar etkili oldu.
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