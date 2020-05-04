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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 09:47, Son Güncelleme:

Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu

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Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
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SOKAĞA çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu Kartal Köprüsü'ne kadar etkili oldu.

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da hareketlilik
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