Maltepe D-100 Karayolu’nda kavga... TIR'dan inip otobüs şoförüne saldırdı

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Olay, 25 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki TIR şoförüyle İETT otobüsü şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken, TIR’da bulunan diğer kişi araçtan inerek otobüse bindi. Otobüste uzun süre tartışan kişi ardından da İETT şoförüne saldırdı.Şoföre yumruk atan kişi bağırarak küfür de etti. Otobüsteki yolcuların araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.