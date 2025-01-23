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Maltepe Belediyesi’ne ihale iddianamesi

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#Maltepe Belediyesi#İhale#İddianame
Maltepe Belediyesi’ne ihale iddianamesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00

İstanbul Maltepe Belediyesi’nde ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da olduğu 32 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Belediyesi’nde 2019-2021 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinin 7’sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu kaydedildi. Bazı şüphelilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına sebep oldukları belirtildi.

AYNI FİRMALAR KAZANDI

İhaleleri aynı firmanın kazanmasının sağlandığı anlatılan iddianamede, maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı ifade edildi. İddianamede, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma suçundan 5’er yıl 3’er aydan 12’şer yıl 3’er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 12 şüpheli hakkında da 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.                                                  

 

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#Maltepe Belediyesi#İhale#İddianame

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