Maltepe Belediyesi’ne ihale iddianamesi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Belediyesi’nde 2019-2021 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinin 7’sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu kaydedildi. Bazı şüphelilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına sebep oldukları belirtildi.

AYNI FİRMALAR KAZANDI

İhaleleri aynı firmanın kazanmasının sağlandığı anlatılan iddianamede, maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı ifade edildi. İddianamede, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma suçundan 5’er yıl 3’er aydan 12’şer yıl 3’er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 12 şüpheli hakkında da 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.