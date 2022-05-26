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Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

#Istanbul#Maltepe Belediyesi#Rüşvet Operasyonu
Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Maltepe Belediyesi personellerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 Mayıs'ta Maltepe Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

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Gözaltına alınanlar arasında Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ile Melih M., eski Zabıta Müdürü Ahmet İ., mevcut Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ve Maltepe eski Tapu Müdürü Yılmaz C.'nin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden Haydar B.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tasarım işleri müdürü, Melih M.'nin Maltepe Belediyesi'nde medya müdürü, Yılmaz C.'nin ise Zeytinburnu tabu müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi.

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Operasyonun devamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edildi.

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#Istanbul#Maltepe Belediyesi#Rüşvet Operasyonu

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