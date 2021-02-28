Maltepe Belediyesi’nde anlaşma sağlandı! Grev sona erdi…

CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Genel-İş Sendikası'yla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel-İş Sendikası’yla sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



​GENEL İŞ SENDİKASI: YASAL GREVİMİZ BUGÜN İTİBARİYLE SONA ERDİ

Genel-İş Sendikası da anlaşma sağlandığını teyit etti ve ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu duyurdu:

"Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir."





