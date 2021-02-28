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Haber Giriş: 28.02.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Maltepe Belediyesi’nde anlaşma sağlandı! Grev sona erdi…

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Maltepe Belediyesi’nde anlaşma sağlandı! Grev sona erdi…
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikası ile sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Genel-İş Sendikası'yla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel-İş Sendikası’yla sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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Genel-İş Sendikası da anlaşma sağlandığını teyit etti ve ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu duyurdu:

"Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir."

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