Maltaş Tapınağı ortaya çıktı

Göynüş Vadisi olarak da bilinen bölgede üzerinde Frig yazıları ve motiflerinin bulunduğu Maltaş’ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmından, yürütülen kurtarma kazısıyla 7 metre daha aşağı inildi. Yaklaşık 40 gündür yürütülen kazıda, yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki “niş” ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı.

3 BİN YILDIR AYAKTA DURUYOR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Maltaş Tapınağı’nın Frigya’nın en büyük eserlerinden birisi olduğunu söyledi. Anıtı “inanılmaz bir yapı” olarak tarif eden Çiçek, şöyle konuştu: “Maltaş, 3 bin yıl önce yapılmış ve sapasağlam ayakta duruyor. Bu yapının sadece belli bir kısmı toprak üstündeydi. Anıtlar Kurulumuzun verdiği izinle arkadaşlarımızla beraber yaptığımız kurtarma kazısında muazzam bir eserle karşılaştık. Maltaş, Türkiye ve Afyonkarahisar açısından çok önemli. Frig yazılarının ve tapınağın olduğu bir abide ortaya çıktı. İçerisindeki yeni çıkan odanın (niş) hâlâ biz ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bilim insanlarımız oraya gelip üzerinde çalışıyor. Anıtın ön kısmında ise ibadetlerin yapıldığı yeni alanlar bulundu. Biz küçük bir yer beklerken müthiş bir alan çıktı.” İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu da kazının en kısa sürede tamamlanmasının ardından yurt içinden ve dışından misafirleri Maltaş Anıt Abidesi’ne beklediklerini ifade etti.

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