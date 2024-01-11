Malta bayraklı gemide kazan patladı... Türk mühendis hayatını kaybetti

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Kimyasal taşıyan gemide görevli 2’nci Mühendis Mehmet Altaş, patlama sonrası hayatını kaybetti. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Altaş’ın ölüm haberi, Antalya’da yaşayan ailesine verildi.

İTALYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Altaş’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Denizcimiz Mehmet Altaş’ın cenazesinin ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’mız koordinesinde geminin Napoli Limanı’na yönlendirildiği bildirilmiştir. Denizcimize Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

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MT TORC adlı geminin 2010 yılında inşa edildiği, Malta bayrağı altında seyreden tanker olduğu, toplam uzunluğunun 135 metre, genişliğinin 20 metre olduğu öğrenildi.

Denizci Mehmet Altaş’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili geminin bağlı olduğu Beşiktaş Shipping şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise “Şirketimiz İtalyan yetkililerin yapacağı soruşturmadan sonra uluslararası uzman kuruluşlara kaza olay analizi yaptırmayı planlamıştır ve neticelerini paylaşacaktır” denildi.