Malpraktis nedir, ne demek?

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Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri için kullanılır. Tıbbi Malpraktis, 'Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar' biçiminde tanımlanmaktadır. Hekimlerin hukuk doktrini, tıp doktrini, kanun, yönetmelik ve kurallar nedeniyle çeşitli yükümlülük, sorumluluk ve görevleri doğmaktadır. Bunların ihlali, çeşitli adlar altında 'suç' olarak hekimlerin karşısına çıkabilmektedir.