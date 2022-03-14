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Malpraktis nedir, ne demek?

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Malpraktis nedir, ne demek

Malpraktis davaları, pek çok hekim tarafından bilinen ve iş hayatını tehlikeye atabilen durumu nitelemektedir. Malpraktis davası ile birlikte doktorun tedavi esnasında uygulamış olduğu yöntemler bilirkişiler eşliğinde ele alınır ve tedavide beceri hataları ve yanlış yöntem uygulanması ele alınır. Peki, malpraktis nedir ve ne demek? İşte, kısaca bilgiler

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Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri için kullanılır. Tıbbi Malpraktis, 'Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar' biçiminde tanımlanmaktadır. Hekimlerin hukuk doktrini, tıp doktrini, kanun, yönetmelik ve kurallar nedeniyle çeşitli yükümlülük, sorumluluk ve görevleri doğmaktadır. Bunların ihlali, çeşitli adlar altında 'suç' olarak hekimlerin karşısına çıkabilmektedir.

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