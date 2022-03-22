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Malpraktis nedir? Malpraktis teriminin tanımı

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Malpraktis nedir Malpraktis teriminin tanımı

Malpraktis kavramı tıp alanındaki yaygın kullanımı nedeniyle günümüzde tıbbi hata kavramı ile özdeşleşmiş durumdadır. Tıbbi malpraktis nedeni ile eser ya da vekalet sözleşmesine dayanılan durumlarda görevli Mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak belirlenmiştir. Peki, Malpraktis tam olarak nedir?

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Bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketler, malpraktis olarak adlandırılır. Sadece hekimlik uygulamalarında malpraktis görüldüğü düşünülse de tüm meslekler için geçerli bir kavramdır.

Tıbbi Malpraktis, genel hatları ile tıp ilmi icra edilirken, yapılan bir görev ihmali ya da hatalı davranış sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olması durumudur. Türk Hukuk Teorisinde daha çok Tıpta Yanlış Uygulama, Tıbbi Uygulama Hataları, Tıbbi Hata, Hekimliğin Kötü Uygulaması gibi çeşitli kavramlarla ifade edilmesi tercih edilir

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