Malpraktis nedir? Malpraktis teriminin tanımı

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Bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketler, malpraktis olarak adlandırılır. Sadece hekimlik uygulamalarında malpraktis görüldüğü düşünülse de tüm meslekler için geçerli bir kavramdır.



Tıbbi Malpraktis, genel hatları ile tıp ilmi icra edilirken, yapılan bir görev ihmali ya da hatalı davranış sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olması durumudur. Türk Hukuk Teorisinde daha çok Tıpta Yanlış Uygulama, Tıbbi Uygulama Hataları, Tıbbi Hata, Hekimliğin Kötü Uygulaması gibi çeşitli kavramlarla ifade edilmesi tercih edilir