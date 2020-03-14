Malkovich çok sıkı korundu

Ekrem İmamoğlu, John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. Malkovich virüse karşı ellerine steril eldivenler takmıştı. İmamoğlu da ilk olarak misafirlere Türk usulü kolonya ikram etti. İstanbul’a bir dizi sanatsal etkinlik ve film çekimi için geldiklerini belirten Malkovich, 2 yıl önce de guletle Türkiye kıyılarını gezdiklerini kaydetti. İmamoğlu’na İstanbul’da gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili bilgi veren Malkovich, bu süreçte kendisine Atatürklü kol düğmesi hediye edildiğini söyledi. İmamoğlu da adresini aldığı Malkovich’e, Atatürk katalogları ve kitapları gönderme sözü verdi. Malkovich, İBB Başkanı’na, “İstanbullu musunuz” sorusunu yöneltince, İmamoğlu, ünlü oyuncuya hayat hikâyesini kısaca anlattı. Bunun üzerine Malkovich de kendi hayatının kısa özetini İmamoğlu ile paylaştı. Malkovich, İmamoğlu’na imzalı bir DVD çalışmasını sundu.