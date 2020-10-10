MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalkara'da kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
GeriGündem Malkara'da kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ)(DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Malkara'da kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malkara'da kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu sürücü C.T. (35) yaralandı.

Kaza, Hemit ile Yılanlı mahalleleleri arasındaki yolda meydana geldi. Kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle Yılanlı Mahallesi yönüne giden C.T. yönetimindeki 06 BGM 960 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Dorsedeki kömür tarlaya saçılırken, sürücü C.T. hafif şekilde yaralandı. C.T., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Tarlaya saçılan kömürler iş makinesiyle başka bir TIR'a yüklenerek kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle