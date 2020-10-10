Malkara'da kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu sürücü C.T. (35) yaralandı.
Kaza, Hemit ile Yılanlı mahalleleleri arasındaki yolda meydana geldi. Kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle Yılanlı Mahallesi yönüne giden C.T. yönetimindeki 06 BGM 960 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Dorsedeki kömür tarlaya saçılırken, sürücü C.T. hafif şekilde yaralandı. C.T., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Tarlaya saçılan kömürler iş makinesiyle başka bir TIR'a yüklenerek kaldırıldı.
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