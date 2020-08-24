Malkara’da 7 bin saman balyası yandı

İshakça Mahallesi'nde çiftçi Salih Dinç’e ait çiftlikte istiflenmiş saman balyaları, saat 03.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 bin TL değerinde 7 bin saman balyası kül oldu. Jandarma ekipleri de inceleme başlattı.

İshakça Mahallesi'nin muhtarı Bilal Temurtaş, yangın sonucu zararın büyük olduğunu belirterek, “Yangın, gece saat 03.00 sıralarında çıktı. Hemen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi ve mal sahiplerine haber verildi. Yangında zarar çok büyük. Şu anda burada yanan 7 binden fazla yanan balya var. Mal sahibinin iddiası sabotaj olduğu yönünde. Balyaların her taraftan yanmayla başladığını söylüyorlar. Mal sahiplerine geçmiş olsun diliyorum” dedi.