Malkara'da 5 dekar buğday tarlası yandı

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Yangın, Malkara’nın kırsal Hasköy Mahallesi yakınlarında Gürkan A.'ya ait bir kısmı biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tarladan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında bir kısmı buğday ekili yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.