Malkara 'da sağanak etkili oldu

Malkara ilçesinde sağanak etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle, İstanbul- Çanakkale karayolu suyla doldu. Yolun Çanakkale yönü, trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Kentte çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, vatandaşlar ve çekiciler ile kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Su basan ev ve iş yerlerinde de tahliye çalışmaları başlatıldı. Yağmur nedeniyle yollarda çökmeler oluştuğu için polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.