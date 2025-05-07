Maliyeci ‘yol’ devriyesinde... OSB’lerde 50 bin yollarda 35 bin denetim

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün katıldığı bir programda kazanıp da vergi vermeyen herkesin radarlarında olduğunu söyledi. Şimşek, ekiplerin de güçlendirilmesiyle birlikte bütün OSB’lerin, hallerin, şehirlerin giriş ve çıkışlarında sürekli Maliye ayağı olacağını belirterek, “Şu saatte gideyim değil, kalıcı mekân kuracağız” dedi.

30 BİN TUTANAK 7/24 DENETİM

Bu modelin sessiz sedasız yürürlüğe girdiği öğrenildi. Buna göre, vergi denetim ekipleri geçmiş yıllarda yaptığı OSB ya da yol denetimlerini, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sürekli hale getirdi. 1 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar 184 OSB’de 50 bin denetim yapıldığı ve 30 bin tutanak tutulduğu, yol denetimlerinde ise 35 bin denetim yapıldığı kaydedildi. Geçmişte zaman zaman gidilen OSB’lere neredeyse her gün gidildiği belirtilirken, bir süre önce İstanbul’da 18 kapısı olan bir OSB’de yaygın denetim de yapıldığı anlatıldı.

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KAMYONCUYA ‘FATURA’ ÇEVİRMESİ

OSB ya da yollarda yapılan denetimlerde durdurulan kamyonlarda sevk irsaliyesi, fatura olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer bir belge yoksa bunun tutanağı tutuluyor ve bir envanter oluşturuluyor. Bir kamyon durdurulduğunda taşınan malın kimden alındığı ve kime götürüldüğünün sorulduğunu anlatan uzmanlar, “Bir kamyon durdurulduğunda içinde domates varsa kimden alındığı, kime götürüldüğü soruluyor. Götürülen firmaya da ne amaçla kullanacağı soruluyor. Yani sadece yolda yakalayıp durdurmak değil. Amaç alanda zincirleme kayıtdışılığı engellemek” diye konuştular.

Yollarda yapılan denetimlerde fatura ve sevk irsaliye kontrolünün yapıldığı, böylece kayıtdışılığın önlenmek istendiği belirtildi. Yollarda denetim için yaklaşık 6 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapıldığı da dile getirilirken, Maliye ekiplerinin tartım yapılan yerlerde vergi denetimi yaptığı öğrenildi.

BAKAN ŞİMŞEK: KAZANIP DA VERGİ VERMEYEN RADARIMIZDA

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- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında kayıtdışı ile mücadele çalışmalarına yönelik çalışmalardan şikâyet edenleri saygıyla karşılamadığını söylemişti. Şimşek, “Kayıtdışılıkla mücadele ettiğimiz için şikâyet geliyorsa kusura bakmasınlar, biz hakkaniyet ve adaletle hareket edeceğiz. Mükellef oturup kolaycı yoldan para kazanmak yerine, risk almışlar, yatırım yapmışlar insan çalıştırıyorlar mükellef çok değerli, başımızın üstünde yerleri var. Ama kayıtdışılıkla mücadele konusunda eleştiriliyorsak çok mutluyum demek ki Maliye olması gerektiği gibi çalışıyor. Kazanıp da vergi vermeyen herkes bizim radarımızda, inceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Belge esasına uyanlar mutlu olmalı, biz en büyük adaletsizlikle uğraşıyoruz. Kayıtdışılık adaletsizliktir” diye konuşmuştu.

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TOBB BAŞKANI: GİRİŞİMCİNİN ŞEVKİ KIRILMAMALI

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her işletmenin kapısına vergi memuru koyarak vergi gelirlerinin artırılamayacağı kaydetti. Hisarcıklıoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak vergi gelirleri artırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz.”

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GİB’E DE REVİZYON

- Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güçlendirilmesine yönelik de bir çalışma yapıldığı kaydedildi. Örneğin özelleştirme sonrası atıl kalmış personelin Gelir İdaresi’ne aktarılması, risk analiz boyutunun güçlendirilmesi gibi çalışmalar yapıldığı anlatıldı.

OSB’LERE LOJMANA İLK HARÇ

Organize Sanayi Bölgeleri için lojman uygulamasında ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılımıyla Manisa’da atıldı.

ORGANİZE Sanayi Bölgesi (OSB) için lojman uygulaması ilk kez Manisa’da hayata geçti. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin spor salonunda düzenlenen Manisa OSB Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’da katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada temelini atacakları projenin Manisa’nın büyüme ve kalkınma yolculuğuna büyük ivme kazandıracağını belirtti. Kacır, teknolojinin yenilikçi sahalarında büyük bir yarışın olduğunu ifade edip, böylesi bir ortamda Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak olanın milli ve özgün teknolojiler geliştirmek olduğunu vurguladı. Kacır buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

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REKOR SAYIDA YATIRIM TALEBİ

“Uygulamanın ilk 7 ayında OSB’lerde rekor sayıda yatırım yeri talebi oluştu. 167 OSB’mizde 13,2 milyon metrekare büyüklüğündeki 1173 parsel için 2 bin 386 sanayicimiz tahsis başvurusu gerçekleştirdi. 39 OSB’mizde 28 milyon metrekarelik alan için 980 sanayicimiz de ön tahsis için başvurusunda bulundu. Yeni uygulama kapsamında yatırımlarını süresinde tamamlayamamış sanayicilerimizin üretime geçebilmeleri için Bakanlık olarak 3 yıla kadar ilave süre tanıdık. 5 bine yakın sanayicimiz bu imkandan yararlandı.

Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ile ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehirleşme planları ve yerel mimariyle uyumlu şekilde inşa edilecek, mülkiyeti OSB’ye ait olacak modern yaşam alanlarından, çalışanlarımız yaşadıkları şehirlerdeki kira bedelinin yaklaşık üçte biri oranında sembolik bir kullanım bedeli ödeyerek faydalanabilecek. OSB için geliştirdiğimiz bu yeni lojman modelinin ilk uygulamasını burada, ilklerin adresi Manisa’da hayata geçiriyoruz.

ÖRNEK BİR YERLEŞİM ALANI

Manisa OSB bünyesindeki çalışan sayısı 5 yıl içinde 62 binden 90 bine çıkması bekleniyor. Artan sanayi istihdamının beraberinde doğuracağı konut ihtiyacını karşılamak üzere, çalışanlarımız için 3 bin 650 konutluk modern lojman projesinin temelini atıyoruz. Projeyi aşamalı olarak genişleterek, 15 bin çalışanımızın barınma ihtiyacını karşılayacak sosyal donatılarıyla entegre, sürdürülebilir ve yaşam kalitesini önceleyen örnek bir yerleşim alanı inşa edilecek. İnsanımızı daha güvenli, huzurlu ve müreffeh yaşam alanlarıyla buluşturmaya yönelik bu muazzam atılıma, OSB’lerimizin çalışanları için kuracağı lojman konutlar da çok kıymetli katkı sunacak. Önümüzdeki süreçte sanayimiz için daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak üzere yeni adımlar atacağız.”