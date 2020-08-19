MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMali’ye giden THY uçağı Nijer’e yönlendirildi
GeriGündem Mali’ye giden THY uçağı Nijer’e yönlendirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 00:18,Son Güncelleme:

Mali’ye giden THY uçağı Nijer’e yönlendirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mali’ye giden THY uçağı Nijer’e yönlendirildi
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yolları (THY)’nın İstanbul’dan Mali’nin başkenti Bamako’ya gitmek üzere akşam saatlerinden havalanan uçağı, Mali’deki askeri darbe girişimi nedeniyle Bamako Modibo Keita Uluslararası Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatılmasının ardından Nijer’e yönlendirildi.

THY’nin TK-543 sefer sayılı İstanbul-Bamako uçuşunu yapan uçağı, 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Edinilen bilgilere göre, uçağın havalanmasının ardından Mali’deki askeri darbe nedeniyle Bamako Modibo Keita Airport Uluslararası Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi kokpit ekibine ulaştı.

İSTANBUL’A DÖNÜŞ SEFERİ DE NİJER’DEN

Bunun üzerine yoluna devam eden uçağın Nijer’in başkenti Niamey Havalimanı’na yönlendirilmesine karar verildi. THY uçağının dönüş planlamasının da yine Niamey(Nijer)’den gerçekleşeceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle