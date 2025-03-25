Mali’den çöl tozu geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta boyunca Mali üzerinden gelecek ve tüm yurtta etkili olacak çöl tozuna karşı uyardı. Meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir de çöl tozuna karşı uyarıda bulundu:

“Bu hafta Türkiye’de, pazartesi gününden itibaren salı, çarşamba, perşembe toz taşınımı söz konusu. Giderek artan bir toz taşınımı olacak. Bunun olumsuz etkileriyle nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecek.

MASKE TAKIN

Bu nedenle maske takmakta fayda var veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var. Yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi de düşmeye başladı bu hafta. Bundan dolayı da gittikçe hava kalitesi düşecek gibi görünüyor. Batı bölgelerimizden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesiyle tüm yurdu etkileyecek. Cuma gününden itibaren yağışların başlamasıyla çöl tozları su damlacıklarına tutunarak yere indiğinde ise bu kez araçlar üzerinde de çamur şeklinde kendini gösterecek. OIumlu etkileri de tarımsal alanlarda, kurak topraklara yağdığında mineral bakımından bu tozlar zengin olduğu için toprağa faydası olacaktır, deniz canlılarına faydası olacaktır. Alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor, nefes darlığı çekilen kronik hastalıkları da tetikleyebiliyor. Dikkat edilmesinde fayda var.”

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LODOS ISITACAK

- Özdemir, lodosun etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece arttığını da belirterek şu bilgileri verdi: “Cuma gününe kadar bu şekilde. Sıcaklıklar 20-22 derece hatta 25 derecelere kadar çıkacak. Cuma gününden itibaren Batı bölgelerinde Akdeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisiyle sıcaklıklarda 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacak. 20 derecelerin altına inecek ve bununla birlikte yağış görülebilir. Cumartesi gününden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Hafta sonu ise yağışlar neredeyse tüm ülkeye yayılacak. Bayramda yağışlar aralıklı olacak. Sıcaklıklar bu haftaya göre düşük seyredecek. Bayram döneminde batı bölgelerinde hava soğuyacak, ılık bir hava söz konusu olacak. Hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.”