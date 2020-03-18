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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

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Mali müşavir iş yerinde ölü bulundu
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, mali müşavir Ali Özaltın (39), iş yerinde ölü bulundu.

Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Ali Özaltın'a ait iş yerine sabah saatlerinde gelen çalışanlar, patronlarını odasında kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kalbinden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Ali Özaltın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Ali Özaltın'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Özaltın'ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

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