Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Malezya'da yeni Başbakan İbrahim yemin etti

Güncelleme Tarihi:

#Enver İbrahim#Malezya#Abdullah Şah
Malezyada yeni Başbakan İbrahim yemin etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 18:41

Malezya’da düzenlenen genel seçimin ardından Kral Sultan Abdullah Şah tarafından hükümeti kurma görevi verilen Enver İbrahim yemin ederek göreve başladı.

Haberin Devamı

Malezya’da geçtiğimiz cumartesi günü yapılan 15. genel seçimin ardından Kral Sultan Abdullah Şah tarafından hükümeti kurma görevi verilen Enver İbrahim yemin ederek göreve başladı. İbrahim yemin etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Allah’a şükür, Malezya halkını bekleyen bir değişiklik gördük. İyi yönetimden, yolsuzlukla mücadeleden, yargı bağımsızlığından ve Malezyalıların refahından asla taviz vermeyeceğiz" dedi. İbrahim'in lideri olduğu Umut İttifakı (PH) cumartesi günü düzenlenen seçimlerde 82 sandalye kazanarak, hükümetin kurulabilmesi için gereken salt çoğunluğun gerisinde kaldı. İbrahim’in mecliste salt çoğunluğu sağlamak için kiminle koalisyona gireceği ve yeni hükümetin nasıl bir şekil alacağı henüz belli değil.

SON 4 YILDA 3 BAŞBAKAN DEĞİŞTİ

Haberin Devamı

Malezya’da 2015’den 2018’e kadar hapis yatan 75 yaşındaki eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefet lideri 75 yaşındaki İbrahim, 1990’dan bu yana devam eden siyasi mücadelesini yıllar sonra kazanmış oldu.

Ülkede 222 sandalyeli parlamentoda hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut Başbakan İsmail Sabri Yaakob'un başkanı olduğu Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki sağcı siyasi partilerden oluşan iktidardaki Ulusal Cephe (Barisan Nasional-BN) koalisyonu ise 30 sandalyede kalarak en kötü seçim performansını sergilemişti.

Öte yandan, siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Malezya'da son 4 yılda 3 başbakan göreve gelmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enver İbrahim#Malezya#Abdullah Şah

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM