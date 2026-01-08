Malezya ile 7 anlaşma

Haberin Devamı

Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Malezya, ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız konumunda ayrıca aramızda bir serbest ticaret anlaşması da mevcut. Kuala Lumpur ziyaretimde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Savunma sanayi konularını da ele aldık. Bu alanda Malezya ile birçok proje geliştirdik. Önümüzdeki dönemde de kazan-kazan ilkesiyle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındaydı. Bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduğumuzu gördüm. Bilhassa Gazze konusunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. 2019 yılında ilan ettiğimiz ‘Yeniden Asya’ girişimimiz çevresine bölge ülkeleriyle ve ASEAN ile işbirliğimize ayrı bir ehemmiyet veriyoruz.”

YANINIZDAYIZ

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise basın toplantısında şunları söyledi:



“Uluslararası ilişkiler konusunda liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği bir duruş sergiliyorsunuz. Biz bu konuda sadece ibretle bakmıyoruz çabalarınızı da destekliyoruz. Biraz daha karmaşık olan konularda sizin yanınızda durmak istiyoruz. Filistin konusunda ahlak ve insanlığa hiçbir şekilde önem verilmediği ortamda; İsrail’in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve uyguladığı kıyıma siz karşı durdunuz. Sizin bu konudaki inisiyatifinizi her zaman destekleyeceğiz. Bu zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor.”



LİDER EŞLERİNDEN KÜTÜPHANE ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in eşi Wan Azizah Wan İsmail ile dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Bu anlamlı ziyaretin, ortak değerler etrafında güçlenen kalıcı bağlara ilham olmasını temenni ediyorum” dedi.