Malezya Başbakanı Türkiye'de: Erdoğan, törenle karşıladı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Haberin Devamı

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

İbrahim,, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve İbrahim, merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.