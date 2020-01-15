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Male ne demek? Male kelimesinin Türkçesi nedir?

Güncelleme Tarihi:

#Male#Male Ne Demek?#TDK
Male ne demek Male kelimesinin Türkçesi nedir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:11

Giyim mağazalarında, bilgisayar oyunlarında ve mobil uygulamalarda dahi rastlanan male kelimesi ne demek? Türkçe Sözlükte yer almayan male kelimesinin anlamını merak edenler için işte detaylar…

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Sürekli karşılaşılan male kelimesi tamamıyla İngilizce kelime olup, Türkçe sözlüğünde yer almayan bir kelimedir. Erkek, erkeğe uygun, erkek için anlamlarını taşıyan male kelimesi, aynı zamanda Türkçe pek çok kaynakta yer almaktadır.

Male Türkçesi Nedir?

Google ve Yandex gibi çeviri uygulamalarında da karşılığı ''Erkek'' olarak yer almaktadır. Giyim mağazalarında etiket üzerinde boy ve ebadın yanı sıra male/female detaylarına da yer verilmektedir. Etiket üzerinde yer alan male; Erkek için tasarlanmış, erkeğe uygun model anlamını taşımaktadır. Diğer yandan bilgisayar oyunlarında da yer verilen male kelimesi karakteri simgeler, karakterle ilişkili durumları da belirtir.

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Male Ne Demek?

Male denilince çeviride dahi ''Erkek'' olarak sınırlandırılan kelimenin birçok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlara ise aşağıda yer verilmiştir

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  1. Erkek, Eril
  2. Duvarcı Malası,
  3. Erkek

Çeviri uygulamalarının yanı sıra Cambridge İngilizce Sözlüğünde de malenin anlamına ilişkin karşılıklar benzer olarak yer almaktadır. Cambridge İngilizce Sözlüğüyle beraber diğer İngilizce kaynaklarda da malenin, erkek demek olduğuna yönelik bilgiler karşımıza çıkıyor.

Male kelimesi İngilizce kelime olarak erkek anlamını taşırken, Gürcü dilinde de ''çabuk'' anlamına gelmektedir. Ancak ülkemizde kullanılan male kelimesi İngilizce karşılığına yönelik olarak genel kullanıma dahil olmaktadır.

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