Male Ne Demek? Male Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Pek çok farklı giyim çeşitlerinde, video oyunlarında ya da sosyal medyada female ve male kelimeler ile çok sık karşılaşılmaktadır. Bu doğrultuda Türkçe karşılık olarak ele alındığı zaman male kelimesi, ‘erkek’ şeklinde ifade edilmektedir.

Male Ne Demek?

Genelde giyim mağazalarında etiket üzerinde male ve female sözcükleri ile karşılaşmak mümkün. Bu doğrultuda giysinin erkek ya da kadına uygun olarak hazırlanmış olduğunu anlatan bir sözcüktür.

İngilizce kökenli olan bu kelime Türkçede yer almamaktadır. Ancak özellikle farklı oyunlarda, sosyal medyada ve özellikle giyim sektörü açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. İngilizce köken olarak erkek anlamı ile beraber eril anlamları şeklinde ifade etmek mümkün.

Diğer yandan herhangi bir siteye üye olunurken İngilizce olarak male ya da female tercihleri ile karşılaşılır. Bu doğrultuda male İngilizce olarak erkeği ifade ederken female ise kızı ifade etmektedir.