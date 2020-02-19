Malcolm X’in kızından İstanbul mesajları

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, ‘Gençlere ilham veren isimler Malcolm X’ projesi kapsamında dün İstanbul’a gelen İlyasah Shabazz, konferans verdi. 1965 yılında suikasta kurban giden babası, insan hakları savunucusu ABD’li aktivist El-Hacc Malik el-Shabazz’ın (Malcolm X) herkes için insan hakları istediğine dikkat çeken Shabazz, şu görüşleri dile getirdi:

İSLAMOFOBİ IRKÇILIK GİBİ

“Babamın küresel anlamda zamanın ötesinde biri olarak takdir edilmesi gerekir. Biz de onun gibi olmaya çalışmalıyız. Onun amacı çok gurur vericiydi. Dünyaya karşı cesur bir yüz takındı. Savaşı, adaletsizliği reddediyordu. Küresel bir ilham kaynağı oldu.”

Dünyada yükselen İslamofobiyi babasının dönemindeki ırkçılığa benzeten İlyasah Shabazz, “Hikâyenin anlatıcısı biz olmalıyız. İslam’ı başkalarının anlatmasını kabul etmemeliyiz. İslam’ın güzel görüntülerini, barışı, sevgiyi göstermeliyiz. Biz bölünmüş kalmaya devam ettikçe hiçbir zaman bir şey başaramayız” diye konuştu.

İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

Gerçek adı Malcolm Little olan Malcolm X, 19 Mayıs 1925’te Nebraska’da dünyaya geldi. Irkçı beyaz gruplardan ölüm tehditleri alan babası 1931 yılında öldürüldü. Koruyucu aileye verilen, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Malcom X, 1946’ta hırsızlık suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildi.

Malcolm X, siyahi milliyetçiliği savunan “Nation of Islam (İslam Milleti)” hareketinin görüşlerini benimsedi ve cezaevinde İslamiyeti seçti.1952’de özgürlüğüne kavuşan Malcolm, köleliği simgelediği gerekçesiyle Little soyadını bırakarak, davasının isimsiz bir kahramanı olduğunu simgelemesi için “X” soyadını aldı.

Malcolm, karizmatik kişiliği, güçlü hitabeti sayesinde kısa sürede siyahi aktivistlerin güçlü bir sesi oldu.1964’te İslam Milleti ile bağlarını kopardı.

Siyahi milliyetçilikten vazgeçen Malcolm X, mücadelesini artık tüm ırk ve etnik kökenden insanların hakları için sürdürmeye karar verdi. Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan bir insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, çeşitli tehditler alıyordu

21 Şubat 1965’te Harlem’de konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda, 49 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesine binlerce kişi katıldı.

İslam Milleti üyesi üç kişinin cinayet suçundan mahkum edilmesine rağmen suikastla ilgili çeşitli senaryolar var. Bu iddialardan biri de FBI’ın cinayeti kurguladığıydı.