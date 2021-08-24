Malazgirt'te şanlı zaferin yıl dönümü etkinlikleri başladı

1071 Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki etkinlikler, Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, gazetecilere, oba alanında birçok etkinlik alanının oluşturulduğunu söyledi.

Alanda 2 gün boyunca atlı okçuluk, cirit ve at yarışları gibi organizasyonların yapılacağını belirten Demirer, "16 tematik çadırımız var. Burada ülkemizin dört bir yanından gelen belediyelerimiz ve kurumlarımız sunumlarını yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı devlet sanatçılarımız ve yerel esnafımızın olduğu çarşımız mevcut. Bütün vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği ve fethin ruhuna uygun kutlamalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Kutlamalarımız yarın da devam edecek. 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız burada halkımıza hitap edecek." diye konuştu.

"50 BÜYÜKELÇİNİN BURAYI ZİYARET ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız ise Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünün gurur ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

İlk günkü heyecanla Malazgirt'te olduklarını dile getiren, Yıldız, şunları kaydetti:

"Hatırlamak kendine gelmektir. Bugün kendimize geliyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını unutmadığımızı, burada olduğumuzu bütün dünyaya haykıracağımız gündür. Etkinliklerimiz 3 gün sürecek. Geleneksel ata sporlarımız burada gençlerimiz tarafından deneyimleniyor. İstiyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz tarihlerini bilsinler. Tarih mazi bir milletin geçmişi değil aynı zamanda kaderidir, geleceğidir. Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğumuzu burayı ziyaret eden gençlerimiz görüyor. 950 yıl çok önemli. Bu yıl 70 ülkeden 50 büyükelçi bu organizasyona katılıyor. Hem Ahlat'ı hem de Malazgirt'i ziyaret edecekler. Ahlat ve Malazgirt'te eş zamanlı etkinlikler yapılıyor. Büyük bir coşku var. Dün Türk Yıldızları'nın gösterileri Ahlat semalarında hep birlikte izlendi."

Türkiye'nin 4 bir yanından kente akın akın insanların geleceğine vurgu yapan Yıldız, "Salgından dolayı 2071 kişilik hazırlık yaptık. Her 26 Ağustos'ta Malazgirt Meydanı'nda buluşuyoruz. Buradan bütün dünyaya bir ve beraber olduğumuzu haykırıyoruz. Cumhurbaşkanının hitaplarıyla 950. yıl kutlamaları sona erecek." dedi.

"GÜZEL BİR ETKİNLİK ALANIMIZ OLUŞTU"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da etkinlikler kapsamında ilçede uluslararası sempozyum düzenlediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bugün at yarışları ve cirit oyunlarımız var. 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum. Güzel bir etkinlik alanımız oluştu. Geçen yıl eksiklerimiz vardı, hepsini tamamladık. Nasip olursa bu yıl daha coşkulu kutlama yapacağız. Salgın kurallarına riayet ederek bu etkinliklerimizi tamamlayacağız."

Demirer, Yıldız ve Altın daha sonra etkinlik alanındaki gösterileri izledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

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