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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla traktörle "950. Yıl" yazıldı

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Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla traktörle "950. Yıl" yazıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alan, traktörlerle sürülerek "950. Yıl" yazısı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlamaların yapıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki araziye "950. Yıl" yazılması için çalışma başlatıldı.

Şanlı zaferin yıl dönümü anısına 41 bin metrekareye otopilot ve otonom dümenlemeli traktör sürümüyle "950. Yıl" yazıldı.

Bakanlık tarafından geçen yıl da aynı yöntemle Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparsan'ın silüeti kazılmıştı.

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