Malazgirt kalesine bu oklar yağmış… İşte 1071’de Bizanslıların kullandığı silahlar

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Malazgirt Savaş Alanı’nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda, XI’inci yüzyıl Bizans askerlerine ait balista ok uçları bulundu. Buluntular, Bizans İmparatoru Romen Diogenes’in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi’ni kuşatması sırasında kullanılan askerî teknolojiyi yansıtan önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı. 2020 yılında başlatılan Malazgirt Savaş Alanı’nın belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında, Malazgirt İç Kalesi’nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda, “Taşbaşı Mevkii” olarak geçen stratejik alanda XI’inci yüzyıl Bizans askerî teknolojisini yansıtan balista ok uçları gün yüzüne çıkarıldı. Aynı bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kuşatma ok ucu ile Bizans sikkesi bulunmuştu. Yeni buluntular, Taşbaşı Mevkii’nin Malazgirt kuşatmasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Haberin Devamı

BİZANS TEKNOLOJİSİNE AİT İZLER

Uzmanların ilk tipolojik incelemeleri, ele geçirilen balista ok uçlarının XI. yüzyıl Bizans askerî teçhizatına ait olduğunu ortaya koydu. Buluntular, Bizans İmparatoru Romen Diogenes’in Malazgirt Kalesi’ni kuşatması sırasında kullanılan askerî teknolojiyi yansıtan önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı. Taşbaşı Mevkii, 1054 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in gerçekleştirdiği Malazgirt kuşatmasında da stratejik rol üstlenmişti. Malazgirt Savaş Alanı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen yeni bulgular, 1071 öncesindeki kuşatma sürecine ilişkin bilimsel verileri zenginleştirirken, Malazgirt Zaferi’ne giden tarihî sürecin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasına katkı sunuyor.

Ele geçirilen balista ok uçlarının tipolojik incelemeleri titizlikle sürüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Karadağ’da vizesiz dönem bitiyor Haberi görüntüle