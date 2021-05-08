Malatya'yı sarsan tecavüz iddiası! CHP inceleme başlattı

Show TV’de yayınlanan bir programda E.T. isimli bir erkek; sosyal medyada tanıştığı ve Malatya’da Yetiştirme Yurdu’nda yaşadığını söylediği B.Ç. ile 5 aylık bir görüşme sonrasında evlendiğini söyledi. Bu kişi kısa süre sonra eşinin, evlenmeden önce hamile olduğunu öğrendiğini ve kendisine ait olmayan çocuğu kendi nüfusuna kaydettikten sonra da, eşinin kendisini bir başkasıyla aldattığını ileri sürdü. Erdal Taşdemir, programda yaptığı açıklamada, eşinin, kendisiyle evlenmeden önce S.K. adlı şahısla birlikte olduğunu, çocuğun da S.K.’ya ait olduğunu iddia etti. İddialar sosyal medyada ve siyasette gündem oldu. CHP yönetimi de iddialar üzerine harekete geçerek, olay aydınlatılıncaya kadar S.K.’nin üyeliği dahil tüm haklarını askıya aldı. S.K. ise partiden istifa etti.

GÖZALTINA ALINDI

Önceki gün gözaltına alınan S.K., dün savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. S.K., Hürriyet’in sorularını yanıtlarken, B.Ç. ve annesinin “öyle bir olay olmadığına ilişkin” ifadesinin ardından serbest bırakıldığını söyledi. Hakkındaki iddialarla ile ilgili kendisinin de suç duyurusunda bulunduğunu belirten S.K., iftira atıldığı ve haksız suçlandığını söyledi.

ASILSIZ İDDİA

S.K. yaptığı yazılı açıklamada da “Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme isimli programda hakkımda bir genç kıza ‘tecavüz’ etmiş olduğum şeklinde asılsız iddialar yer almıştır, program esnasında adım açıkça söylenmiş ve fotoğrafım ekrana yansıtılmıştır. Kişilik haklarıma, üyesi olduğum CHP’ye alçakça saldırmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm CHP’den derhal istifa ettim” dedi.

CHP DE İNCELEME BAŞLATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba iddialarla ilgili Hürriyet’e, “Savcılık talimatıyla gözaltına alındı ama ertesi gün serbest bırakıldı. Taciz ve tecavüzcü kim olursa olsun cezasını çekmeli. İddialar partimizce de incelemeye alınmıştır. Konu hakkında hukuki süreç tarafımızca takip edilecek ve gereken yapılacaktır” dedi. S.K.’yı kendisinin göreve getirdiği iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yapan Ağbaba, “Böyle bir olayın olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere savcıları göreve çağırıyorum. O kişiye referans olan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Referans olduğumu iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Tecavüzcülere sahip çıkanlar alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir” ifadesini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz yaptığı açıklamada, “Parti olarak bu konudaki tavrımız tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir. Yargı merciilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır” dedi.

İLİŞKİM DE YOK ŞİKÂYETİM DE

Tecavüze uğradığı iddia edilen B.Ç’nin emniyette verdiği ifadesinde, “Eşimin ilişkim olduğunu söylediği S.K sadece benim köylüm olur. Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır. S.K hakkında da herhangi bir şikayetim yoktur. Eşim E.T.’nin S.K. ile ilişkimizi örtbas etmek için annemin para aldığı iddia ettiği de yalandır. Bizim herhangi bir ilişkimiz olmamıştır. Bundan dolayı da annem herhangi bir para almamıştır. Benim şu an herhangi bir kişiyle birlikteliğim yoktur. Televizyona çıkarak benim hakkımda yalan beyanda bulunup benim huzurumu bozan E.T’den davacı ve şikayetçiyim” dediği öğrenildi. B.Ç, 15 yaşındayken ismini vermek istemediği birisiyle gönül ilişkisi yaşadığını belirttiği ve bu ilişkiden hamile kaldığını, E.T’nin de bunu bildiğini söyledi. B.Ç, E.T ile iki yıllık evliliğin ardından boşanma aşamasında olduğunu ve şu anda kimseyle ilişkisi bulunmadığını kaydetti.

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