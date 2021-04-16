Malatya’ya şehit ateşi düştü

Hakkari’de görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın’ın şehadet haberi, merkez ilçe Yeşilyurt’a bağlı Şeyhbayram Mahallesi’nde oturan babası ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan ve 2 çocuğu bulunan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın’ın cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Adana’nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, şehide Allah’tan rahmet, ailesi ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN ŞEHİT GÜNAYDIN'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ



Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberinde 2. Ordu Komutanı Orgenaral Metin Gürak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç ile şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Mehmet Günaydın'a başsağlığı ve sabır dileyen Baruş, devletin şehit yakınlarının yanında olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Işıldar'ın da Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua edildi.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

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