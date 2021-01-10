MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya’ya şehit ateşi düştü
GeriGündem Malatya’ya şehit ateşi düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN / DHA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Malatya’ya şehit ateşi düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya’ya şehit ateşi düştü
Abone Olgoogle-news

Diyarbakır Lice kırsalında dün PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çatışmada 2 asker de yaralandı. Çelik’in şehadet haberi Malatya’da yaşayan babası Latif ile annesi Aynur Çelik’e yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Ebru Çelik ile evli olan ve 2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in cenazesinin bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle