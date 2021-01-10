Malatya’ya şehit ateşi düştü

Çatışmada 2 asker de yaralandı. Çelik’in şehadet haberi Malatya’da yaşayan babası Latif ile annesi Aynur Çelik’e yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Ebru Çelik ile evli olan ve 2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in cenazesinin bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.