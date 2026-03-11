Malatya’ya Patriot takviyesi

Haberin Devamı

İran’dan son günlerde Türk hava sahasına yönelen balistik füze tehditlerinin ardından Ankara hava savunma tedbirlerini artırdı. Malatya’da bulunan Radar Üssü’nün güvenliğini güçlendirmek amacıyla bölgeye NATO’nun Ramstein Üssü’nden Patriot PAC-3 modeli hava ve füze savunma sistemi konuşlandırılıyor. Almanya’dan gelen Patriotların İncirlik’tekilerin daha üst modeli olduğu biliniyor.

Malatya’daki üs daha önce yerli hava savunma sistemleriyle takviye edilmişti. Son gelişmeler üzerine NATO da hava ve füze savunma tedbirleri kapsamında bölgeye Patriot sistemi gönderme kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

İLAVE TEDBİR OLARAK

Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.”