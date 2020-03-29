Malatya'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Malatya'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Malatya şehri, önemli ticaret yollarının kavşağında kurulan tarihi bir yer. Verimli ovalara sahip “Kayısı Diyarı” olarak ün kazanan Malatya, geçmişten günümüze birçok uygarlığa yurt olmuştur. Tüm bu özellikleri ve daha sayılamayan birçok çekiciliği ile Malatya, en güzel gezi rotalarının başında.

Malatya İlçeleri

Başlıca ilçeleri; Hekimhan, Kale, Pütürge, Kuluncak, Arapgir, Yeşilyurt, Akçadağ, Yazıhan, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol’dur. Malatya’nın komşu olduğu iller ile arasındaki uzaklık şöyledir; Adıyaman (182 Km), Diyarbakır (258 Km), Elazığ (99 Km), Erzincan (321 Km), Kahramanmaraş ( 220 Km), Sivas ( 248 Km).

Malatya Hangi Bölgede?

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümündedir. Büyükşehir yasası ile 2014 yerel seçimleri ile büyükşehir statüsü kazanmıştır.

Malatya Gezilecek Yerler

1-Arslantepe Höyüğü: Ülkemizin en büyük höyüklerinden biridir. Bulunduğu yer, Malatya Orduzu’dur. Karakaya baraj gölünün batı kesiminde bulunan höyükte ilk arkeolojik kazılar 1932’de Fransız arkeologlarca başlatılmıştır. İtalyan arkeologlar tarafından 1960 yıllarında bu kazılara devam edilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları Arslantepe Höyüğünün çok daha erken dönemlere şahitlik ettiğini ortaya koymuştur. Bu höyükten çıkartılan iki aslan ve bir kral heykeli Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müze salonunda bulunmaktadır. Mühür baskılar, kaliteli metal eserler, kerpiç saray ve eski bir tapınak çıkarılan eserler arasındadır.

2- Melik Sunullah Cami: Malatya şehrinin önemli ibadet yerlerindendir. Malatya Ulu Caminin batı kısmında yer alır. Melik Sunullah Cami, Malatya Ulu Caminin batı kısmındadır. Cami, Vaiz Baba ve Koca Vaiz isimleri ile de bilinmektedir. Günümüzde caminin sadece minaresi orijinal yapısını korumaktadır. Caminin tarihi M.1393 yılını gösterir. Bu tarih bilgisine cami minaresine ait olan kitabeden ulaşılmıştır.

3- Yusuf Ziya Paşa Cami: Yusuf Ziya Paşa Cami, Malatya’nın Mücelli caddesi üzerinde bulunur. Kolay bir şekilde il merkezinde olan bu tarihi camiye ulaşılabilmektedir. Cami, tarih olarak 1793 yılında ismini aldığı Yusuf Ziya Paşa inşa ettirmiştir. İnşaatında kesme taşlara yer verilmiştir. Cami minaresinin sonraki yıllarda eklendiği bilinmektedir.

4- Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi: Malatya’ya gelenlerin Somuncu Baba Türbesi ve külliyesini mutlaka ziyarete gelmektedir. Burada doğal güzellikler ve huzurlu bir atmosfer içinde bu değerli büyük zatı ziyaret edebilirsiniz.

5- Levent Vadisi: Levent Vadisi, Malatya’nın doğal güzelliklerinden biri. Vadide bulunan mağaralar, farklı yüzey şekilleri, derin uçurumlar yerli ve yabancı birçok insanın ilgisini çekmektedir. Akçadağ ilçesinde yer alan vadinin yüzey araştırmaları bitmiş durumdadır. Yapılan araştırma sonuçları vadide görülen kabartmaların Genç Hitit Çağı devirlerine ait olduğunu belirtmektedir. Bu eşsiz güzellikteki vadide çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. Bunların içinde trekking ve motor sporları başı çekmektedir.

6- Karakaya Baraj Gölü: Atatürk barajından sonra ülkemizin ikinci en büyük barajı Kara Kaya Barajıdır. Karakaya Baraj gölü ise barajın yapımı esnasında oluşmuştur. Bu bölge, kültür ve turizm bölgesi kapsamındadır. Türkiye’nin en uzun demiryolu köprüsü, bu baraj gölünün üzerindedir. Bu bölge Malatya’ya gelenlerin mutlaka uğraması gereken duraklardan biridir.

7- Tohma Kanyonu: Somuncu Baba Türbesi’ni ziyaret edenlerin doğa harikası Tohma Kanyonun da yürüyüş yapmaları önerilir. Tohma kanyonu, Malatya ilinin doğal harikalarından biri. Kanyon boyunca gelen misafirler için yürüyüş parkurlarının yanı sıra yüzme alanları da mevcuttur.

8- Orduzu: Malatya’da bulunan küçük bir kasaba. Orduzu, lahanaları ve kayısı bahçeleri ile meşhurdur. Kasaba, Malatya kayısı festivalinin düzenlendiği yerdir. Bu sayede uluslararası alanda tanınmıştır. Orduzu ile birlikte Pınarbaşı mesire yerleri Malatya’nın en güzel dinlenme alanlarıdır.