Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında birinci oldu

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Balaban'ın hazırladığı, danışmanlığını kimya öğretmeni Savaş Zafer Güler'in yaptığı "Bor ve Azot Katkılı, Elmas Gibi Karbon Malzemesinin Çok Katmanlı Güneş Panellerinde Üst Katman Olarak Kullanımının Panellerin Verimlilikleri ve Spektral Etkinliklerinin İncelenmesi" projesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta çevrim içi düzenlenen yarışmada birinci seçildiği bildirildi.

Dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası bilim yarışması ISEF'e her yıl 75'ten fazla ülkeden yaklaşık 1800 öğrencinin 22 kategoride katıldığı ifade edilen açıklamada, bu yarışmada derece alan öğrencilerin, üniversiteye sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirilme hakkı elde ettiği kaydedildi.

BAKAN SELÇUK'TAN KUTLAMA MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"ABD'de düzenlenen bilim yarışması ISEF’te projesiyle dünya birinciliği kazanan Malatya BİLSEM öğrencimiz Feridun Balaban ve öğretmeni Savaş Güler’i tebrik ediyorum.

Uluslararası başarılar, gençlerimizin gelecek umutlarını yeşertiyor. Daim olsun..."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara