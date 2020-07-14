MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
GeriGündem Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Abone Olgoogle-news

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçiridi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle