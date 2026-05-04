×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'daki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Otobüs#Malatya
Malatyadaki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 16:03

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Haberin Devamı

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kelhalil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya yönünden Adıyaman’a giden Erol Avar'ın kullandığı 34 FB 5349 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen otobüs, şarampole savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin 12 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralanan şoför Avar ile 3 araç görevlisi ve 40 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 44 yaralıdan 3’ü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Malatyadaki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Haberin Devamı

YEDEK ŞOFÖR, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ VE BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, ölen 3 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin otobüsün yedek şoförü Bünyamin Okumuş (28), Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Abdulrhman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby (25) ve Türker Toprak Güçlü (10) olduğu belirtildi. Yaralanan 41 kişiden, 5'i ağır 22'sinin kentteki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Malatyadaki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız ile yürütülen soruşturma, 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi. 

Malatyadaki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

2 KİŞİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden otobüsün yedek şoförü Bünyamin Okumuş'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a, Türket Toprak Güçlü'nün cenazesi ise Adana'ya gönderildi.

Haberin Devamı

Malatyadaki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Mısır asıllı Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Abdulrhman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby'in cenazesi ise ailesinin teslim alması için Malatya Şehir Mezarlığı morgunda bekletiliyor. Öte yandan kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 22'nin 5'i taburcu edildi.

Malatyadaki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Malatyadaki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Malatyadaki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Otobüs#Malatya

BAKMADAN GEÇME!