Malatya'daki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kelhalil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya yönünden Adıyaman’a giden Erol Avar'ın kullandığı 34 FB 5349 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen otobüs, şarampole savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin 12 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralanan şoför Avar ile 3 araç görevlisi ve 40 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 44 yaralıdan 3’ü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YEDEK ŞOFÖR, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ VE BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, ölen 3 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin otobüsün yedek şoförü Bünyamin Okumuş (28), Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Abdulrhman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby (25) ve Türker Toprak Güçlü (10) olduğu belirtildi. Yaralanan 41 kişiden, 5'i ağır 22'sinin kentteki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız ile yürütülen soruşturma, 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

2 KİŞİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden otobüsün yedek şoförü Bünyamin Okumuş'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a, Türket Toprak Güçlü'nün cenazesi ise Adana'ya gönderildi.

Mısır asıllı Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Abdulrhman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby'in cenazesi ise ailesinin teslim alması için Malatya Şehir Mezarlığı morgunda bekletiliyor. Öte yandan kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 22'nin 5'i taburcu edildi.