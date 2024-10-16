Deprem anı kamerada! Spiker canlı yayında, belediye başkanı basın toplantısında yakalandı... ' Aman yarabbi, hala devam ediyor'

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Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depremde kentteki bir tv kanalı canlı yayındaydı. ER TV spikeri, haber sunduğu sırada depreme yakalandı. O anlar ise ekranlara anbean yansıdı. Sarsıntıyla büyük korku yaşayan spikerin "Aman yarabbi, hala devam ediyor; korkunç. Arkadaşlar jenerik mi girsek" dediği görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI BASIN TOPLANTISINDA YAKALANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı.

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BAZI KİŞİLER TEKBİR GETİRDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Müzik Şehri Şanlıurfa projesine ilişkin basın toplantısında konuşurken, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken bazı kişiler tekbir getirdi. Bu sırada gazeteciler yaşanan panik anlarını çekmeye çalıştı. Deprem nedeniyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar da toplantıyı yarıda kesip, AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

FAY KIRIĞI NOKTASINDA TOZ BULUTU

Malatya'daki depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde fay kırığı noktasında oluşan toz bulutu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlarda ortaya bu görüntüler çıktı.





BALKONDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.





DÜKKANDAKİ KİŞİLER KORKUYLA KAÇTI

Malatya'daki 5.9'luk deprem Elazığ'da güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir dükkandaki kişilerin panikle dışarı çıktığı görüldü.

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KUYUMCUDA YAKALANDILAR

Malatya'daki 5.9'luk deprem komşu şehir Diyarbakır'da da hissedildi. Panik dolu anlar bir kuyumcudaki güvenlik kamerasına yansıdı. Alışveriş yapan vatandaşların korkuyla kaçtığı görüldü.

İŞLETMECİ KOŞARAK DIŞARI ÇIKTI

5.9 büyüklüğündeki depremin neden olduğu panik Malatya'daki bir marketin kamerasına da yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden işletmecinin koşarak dışarı çıktığı görüldü.

DEPREME İSKELEDE YAKALANDI

Bir binanın dış cephesinde çalışma yapan işçiler ise depreme çalışma sırasında yakalandı. Elindeki kovayla iskelede yürüyen işçi korkuyla aşağı inerek uzaklaştı.

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