Malatya’daki deprem sonrası gözler o fayda: 250 yıldır kırılmadı! Kritik eşik uyarısı

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre saat 09.00’da gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak kaydedildi.



Sarsıntı Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi. Uzmanlar, depremin ardından gözlerin yeniden Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesişim bölgesine çevrildiğini belirtirken özellikle uzun süredir kırılmayan Yedisu Fayı’na dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada Malatya’nın oldukça hassas bir bölge olduğunu çevredeki fayların 7’nin üzerinde deprem üretebileceğini ama asıl sırada bekleyenin Yedisu Fayı olduğunu söyledi.

‘YEDİSU FAYI BENİ KORKUTUYOR’

Daha önce bölgede olan depremler sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal ile görüştüğümde yine Yedisu Fayı’na dikkat çekmişti. Uzman isim şu bilgileri paylaşmıştı:

-- Yedisu Fayı, Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir fay kuşağı… Üstelik Doğu Anadolu Fay Zonu tam da burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesişiyor. Bu fay 200-250 yıldır kırılmadı. Deprem kayıtlarına baktığımızda 7.4 büyüklüğünde deprem ürettiği görülüyor.

-- Bugünden faya baktığımızda enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı diyebiliriz. Zaten 6 Şubat depremlerinden önce ilk kırılacak yerlerden biri olarak Yedisu Fayı’na dikkat çekiyorduk. Özetle kuzeyde denize daha yakın yerlerden ziyade biraz daha güneyde yani Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor.

Yedisu Fayı’nı en yakında çalışan isimlerden biri ise Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram… Geçtiğimiz şubat ayında Malatya’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası konuştuğumuzda Akbayram da Yedisu Fayı’na dikkat çekmişti.

250 YILDIR KIRILMAMIŞ BİR SEGMENT



Yedisu Fayı’nın Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun doğu ucunda yer alan ve yaklaşık 240 yıldır kırılmamış bir segment olduğunun altını çizen Dr. Kenan Akbayram, şu bilgilerin altını çizmişti:

-- Yedisu Fayı, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Marmara’daki kollarıyla birlikte son yüzyılda deprem üretmemiş sismik boşluklarından bir tanesi. Bu fay kuşağında en son deprem 1784 yılında oldu. Kuzey Anadolu fayının deprem tekrarlanma aralığının 200-250 yıl olduğu düşünüldüğünde burada kısa süre içinde deprem olması çok olası.



-- Yedisu Fayı’nın yaklaşık uzunluğu 75 kilometre. Yedisu Fayı’nda en son yıkıcı depremin 1784 yılında gerçekleştiği kesine yakın bir bilgi. Yapılan hesaplar, 75 kilometrelik bu fayın tek bir depremde tamamen kırılması halinde 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretebileceğini öneriyor.”

-- Biz bu tür analizleri kamuoyunu korkutmak için değil, risk azaltma politikalarına veri sunmak amacıyla yapıyoruz. Yedisu Fayı üzerinde halen jeodezik (GPS, InSAR) ve paleosismolojik çalışmalar yürütülüyor. Fayın yüzey izleri detaylı şekilde haritalandı, ancak derin yapı ve kırılma senaryolarına ilişkin modellemelerin daha da geliştirilmesi gerekiyor.