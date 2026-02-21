Malatya’daki 4,5’lik sarsıntı endişelendirdi: Nasıl bir mesaj veriyor? Prof. Dr. Pampal uyardı: ‘Yedisu Fayı beni korkutuyor’

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI



AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

BU DEPREM NASIL BİR MESAJ VERİYOR?

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Doğu Anadolu’daki sismik hareketliliğe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bölgenin uzun süredir hareketli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Pampal, kırılma sürecinin aslında 2020 yılında başladığını hatırlattı.



2020’de Sivrice ile Pütürge arasında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde önemli bir kırılma yarattığını belirten Prof. Dr. Pampal, söz konusu depremin Elazığ’da ciddi şekilde hissedildiğini ve o dönem bu sarsıntının ardından enerjinin güneye doğru transfer olabileceği uyarısında bulunduklarını ifade etti.



Bu kapsamda o dönem için Hatay çevresindeki segmentlerin kırılma ihtimalinin gündeme geldiğini belirten uzman isim, yine o günlerde sürecin Ölü Deniz Fayı’na kadar uzanabilecek büyük bir deprem riskine işaret ettiğini söylediklerini hatırlattı.





6 ŞUBAT 2023’TE İSE BÜYÜK BİR FELAKAT YAŞANDI

Nitekim 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin bu öngörüleri doğruladığını vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Pampal, sabaha karşı saat 04.17’de Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin büyük bir felaketi başlattığını, bu sarsıntının etkileri henüz tam olarak değerlendirilemeden, yaklaşık dokuz saat sonra Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci büyük depremin meydana geldiğini yeniden hatırlattı.

Tüm bu durumu Malatya özelinde de yorumlayan Prof. Dr. Pampal, “İşte 6 Şubat’ta yaşanan ikinci deprem Malatya çevresine kadar uzandı. Zaten Malatya, büyük depremlerden sonra 4 ile 5 büyüklüğü arasında hem bağımsız hem de artçı olarak değerlendirilebilecek depremler yaşadı” dedi.



‘PÜTÜRGE CİVARI BİZİ KAYGILANDIRMIYOR AMA MALATYA VE OVACIK FAYI AKTİF’



Özetle şehrin depremlerden etkilenebilecek bir alanda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Malatya’da en son 5 civarı bir deprem olduğunu da hatırlıyorum. Ancak Pütürge civarı bizi çok kaygılandırmaz. Zaten kırılmış olan ana fayın çevresindeki tali faylar, sabah yaşadığımız depremler gibi küçük sarsıntılar üretebilir. Malatya ve Ovacık fayları, bölgede en aktif faylar arasında yer alıyor. Ancak bu fayların ne zaman deprem üreteceğini kesin olarak söylemek mümkün değil. Asıl endişe kaynağımız ise Yedisu Fayı” dedi.





Prof. Dr. Süleyman Pampal

‘YEDİSU FAYI BENİ KORKUTUYOR’



‘ŞEHRİN YAPI STOKU CİDDİ BİÇİMDE ETKİLENDİ’

diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu önemli bilgilerin altını çizdi:-- Bugünden faya baktığımızda enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı diyebiliriz. Zaten 6 Şubat depremlerinden önce ilk kırılacak yerlerden biri olarak Yedisu Fayı’na dikkat çekiyorduk. Özetle kuzeyde denize daha yakın yerlerden ziyade biraz daha güneye yani Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda Malatya da yara alabilir.

“Malatya’nın zemini de pek sağlam sayılmaz” diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şöyle devam etti:



“Şehre yönelik en büyük talihsizlik, 6 Şubat’ta yaşanan iki depremin de etki alanı içinde kalmasıydı. Özellikle ikinci deprem, il sınırları içinde yer alan fay boyunca şehre zarar verdi. Bunun sonucunda yapı stoku ciddi biçimde etkilendi ve birçok bina ya güçlendirme ya da yeniden yapım süreçlerine girdi. Ancak, eski hasarı az görmüş veya orta hasar görmüş ya da 'makyajlanmış' binalar da mevcut. Bu durum, doğal olarak, riski daha da artırıyor. Ama bir dönüşüm de var tabi… Yeni binalar da yapılıyor.”