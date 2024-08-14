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Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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#Malatya#Kaza#Çiftlik Mahallesi
Malatyada zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 22:10

Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurettin Demirli yönetimindeki 06 EJR 920 plakalı otomobil, önce A.T.'nin kullandığı 44 ABN 797 plakalı araca daha sonra ise Hüseyin Demirtaş'ın (68) kullandığı 34 GRA 101 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Hüseyin Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan A.T., H.Ç., Y.G., H.Ö. ve Nurettin Demirli (53) ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurettin Demirli de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tedaviye alınan 4 yaralının da hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Malatya#Kaza#Çiftlik Mahallesi

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