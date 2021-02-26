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Gündem
MALATYA (AA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Malatya'da yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

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Malatya'da yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
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Malatya'da durdurulan yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi alan polis ekipleri, arama kararına istinaden durdurduğu otobüste kontrol yaptı.
Aramada, otobüsün bagaj bölümünde emanet olarak verilen yağ bidonu içerisine gizlenmiş 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Konuyla ilgili muavinin bilgi sahibi olarak ifadesi alındı ve yasal işleme başlandı.

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