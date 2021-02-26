Malatya'da yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi alan polis ekipleri, arama kararına istinaden durdurduğu otobüste kontrol yaptı.

Aramada, otobüsün bagaj bölümünde emanet olarak verilen yağ bidonu içerisine gizlenmiş 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili muavinin bilgi sahibi olarak ifadesi alındı ve yasal işleme başlandı.