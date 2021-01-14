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Gündem
MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Malatya'da yolcu otobüsünde 5 kilo esrara 8 gözaltı

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Malatya'da yolcu otobüsünde 5 kilo esrara 8 gözaltı
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MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Afgan uyruklu 8 yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada Afganistan uyruklu 8 yolcunun eşyasında 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 8 şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Narkotik ekiplerinin kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda da 162 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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