Son dakika... Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Yolcu Otobüsü#Şarampole Devrildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 19:03

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir ilçesi sınırlarında kaza yaptığının öğrenilmesi üzerine Valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi.

Yavuz, açıklamada "Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

