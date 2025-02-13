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Malatya'da yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 9 kişi yaralandı

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#Malatya#Trafik Kazası#İstinat Duvarı
Malatyada yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 9 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 10:17

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsü karda kayarak istinat duvarına çarptı. Yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Van'dan Muğla'ya seyreden yolcu otobüsü, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayarak istinat duvarına çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kazada yara almayan 16 yolcu ise ilçedeki sosyal tesislerde misafir edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Malatya#Trafik Kazası#İstinat Duvarı

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