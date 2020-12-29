MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
GeriGündem Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 29.12.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Abone Olgoogle-news

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.

Gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Malatyada yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle