Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.
Gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.
Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.
Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanıyor.
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