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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik

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Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik
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MALATYA'da, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Yasağın ilk gününde Malatya'da halk evlerinde kaldı. Kentte, yasağın ilk günü yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu meydan, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Dışarı çıkma izni olanlar ise maske ve eldivenle önlem aldı. Yasağa uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi.

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